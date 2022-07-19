Липень, 19 в 19:23

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Документ під № 518 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

– Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора, – йдеться в тексті документа.

Раніше сьогодні Верховна Рада надала згоду на звільнення Венедіктової президентом. За відповідне рішення проголосували 264 нардепи.

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Процедура звільнення генпрокурора визначена статтею 63 Закону України Про прокуратуру.

– Президент України подає до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на звільнення з посади генерального прокурора, – йдеться в законі.

Зеленський підписав указ щодо Венедіктової після отримання такої згоди ВР.

Як відомо, 17 липня президент відсторонив її від посади генпрокурора, а згодом вніс подання на звільнення до парламенту. Виконання обов’язків керівника Офісу генпрокурора покладено на Олексія Симоненка, який був заступником Венедіктової.

Варто зазначити, що політична кар’єра ексочільниці Офісу генпрокурора після звільнення не завершиться. За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, на Венедіктову може чекати призначення на дипломатичному фронті.

Нардеп також повідомив, що з кандидатурою на посаду наступного генпрокурора влада планує визначитися між 17 і 19 липня.

Ірина Венедіктова зайняла посаду генерального прокурора 17 березня 2020 року. До цього вона була виконуючою обов’язки керівника ДБР (Державного бюро розслідувань), а перед тим – народним депутатом від Слуги народу.