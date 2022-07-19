На должность генпрокурора Украины есть две кандидатуры – СМИ
Новым руководителем Офиса генерального прокурора Украины могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или народный депутат Андрей Костин.
Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источники в Верховной Раде и Офисе генпрокурора.
Издание пишет, что депутатам пока не говорили, когда в Верховную Раду внесут кандидатуры нового генпрокурора и нового главы Службы безопасности.
Вероятно, пока обязанности руководителей СБУ и ОГУ будут исполнять исполняющие обязанности.
17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора и возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на ее заместителя Алексея Симоненко. 19 июля депутаты Рады проголосовали за увольнение Венедиктовой.
Андрей Костин – юрист. В 2010 году он был избран депутатом Одесского городского совета от партии Фронт перемен, а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от Слуги народа. Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Алексей Симоненко был заместителем Венедиктовой в ОГУ с 2020 года. С 2010 по 2018 год проходил службу в органах СБУ на должностях офицерского состава. Имеет опыт работы в прокуратуре Киевской области. Симоненко отвечал за передачу дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова от НАБУ в СБУ.
Детальнее ознакомиться с биографией Алексея Симоненко можно в нашем материале.
Также 17 июля президент отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а 19 июля Верховная Рада поддержала его увольнение. Обязанности главы СБУ исполняет его первый заместитель Василий Малюк.