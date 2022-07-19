На должность генпрокурора Украины есть две кандидатуры – СМИ

Июль, 19 в 15:55

Новым руководителем Офиса генерального прокурора Украины могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или народный депутат Андрей Костин.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источники в Верховной Раде и Офисе генпрокурора.

Издание пишет, что депутатам пока не говорили, когда в Верховную Раду внесут кандидатуры нового генпрокурора и нового главы Службы безопасности.

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Вероятно, пока обязанности руководителей СБУ и ОГУ будут исполнять исполняющие обязанности.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора и возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на ее заместителя Алексея Симоненко. 19 июля депутаты Рады проголосовали за увольнение Венедиктовой.

Андрей Костин – юрист. В 2010 году он был избран депутатом Одесского городского совета от партии Фронт перемен, а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от Слуги народа. Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Алексей Симоненко был заместителем Венедиктовой в ОГУ с 2020 года. С 2010 по 2018 год проходил службу в органах СБУ на должностях офицерского состава. Имеет опыт работы в прокуратуре Киевской области. Симоненко отвечал за передачу дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова от НАБУ в СБУ.

Детальнее ознакомиться с биографией Алексея Симоненко можно в нашем материале.

Также 17 июля президент отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а 19 июля Верховная Рада поддержала его увольнение. Обязанности главы СБУ исполняет его первый заместитель Василий Малюк.