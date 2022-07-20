Під визначення “олігарх” підпадають близько 86 осіб – секретар РНБО

Липень, 20 в 16:56

Станом на сьогодні в Україні близько 86 осіб підпадають під ознаки, визначені законом про запобігання загрозам нацбезпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час наради щодо стану виконання закону про деолігарізацію, в якій взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, глава МВС Денис Монастирський, голова АМКУ Ольга Піщанська, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та члени апарату Радбезу.

Він нагадав, указом президента від 29 червня 2022 року №459 затверджено Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), його формуванням та веденням займається апарат РНБО.

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Данілов також акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності виконання закону.

За результатами наради Кабмін, АМКУ, СБУ та НБУ отримали кілька протокольних доручень.

Фото: РНБО