Липень, 23 в 12:27

Російській Федерації знадобилася менше ніж доба, щоб своїм ракетним ударом по інфраструктурі Одеського порту поставити під сумнів “зернові” домовленості та обіцянки.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС наголошують, що ракетний обстріл Одеського морського порту – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали чимало зусиль для досягнення “зернової” угоди.

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– Менш ніж 24 години знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі, – зауважив Ніколенко.

В українському МЗС закликають ООН та Туреччину забезпечити дотримання Кремлем своїх зобов’язань щодо безпечного функціонування зернового коридору.

У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи, наголосив речник Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що 22 липня Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоди про створення механізму експорту українського зерна з наших портів.

Угода стосується трьох українських портів – Одеси, Чорноморська та Південного. На їхню частку припадає трохи більш ніж половина морського експорту зерна України у сезоні 2020-2021 років.

У Стамбулі Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН, а не безпосередньо з Росією – причому Росія підписала дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН.

В угоді передбачений контроль портів Одеса, Чорноморськ та Південний за українською стороною. Перебування у цих портах інших суден, крім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів та добрив, не передбачається.