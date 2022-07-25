Важные визиты и продвижение ВСУ — Зеленский о следующей неделе для Украины
Фото: Офис президента
На этой неделе состоятся важные визиты партнеров, переговоры и продвижение украинских позиций на фронте, в дипломатии и экономике. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.
– Нет сейчас тех, кто в этом сомневался бы. Есть только те, кто спорит, как этого добиться. Это будет. Это признак веры в Украину – не только нашей собственной веры, – убежден глава государства.
По мнению президента Украины, даже российские оккупанты признают, что мы победим. Он отметил, что украинцы слышат это постоянно в разговорах захватчиков со своими близкими.
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— Не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и собрать для Украины как можно больше поддержки, — подчеркнул Зеленский.