Липень, 26 в 21:26

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що пенсії та соціальні виплати для жителів окупованих територій, або там, де йдуть бої, як нараховували, так і нараховують зараз – масштабна війна на це не вплинула.

Про це очільниця відомства заявила в інтерв’ю Суспільному.

Соціальні допомоги, наприклад, житлові субсидії, або у зв’язку з інвалідністю справно нараховують на окупованих територіях.

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– Всі нарахування автоматично продовжуються. Не потрібно звертатися за їхнім продовженням, – наголосила Жолнович.

Але наразі є проблеми з фізичною виплатою цих допомог, бо раніше частина доставлялась працівниками Укрпошти та через банки. А сьогодні це небезпечно зробити фізично.

– Були випадки, коли у поштарів відбирали гроші. І це ще найменша втрата. Бо були випадки, коли людей вбивали, – сказала міністр соцполітики.

За її словами, коли немає фізичної можливості передати виплати людині, тоді ці кошти переказують до Ощадбанку. Гроші у банку можуть знаходитися 30 днів.

А якщо і в такому разі людина не може забрати свою виплату, тоді шукають через Приватбанк усі можливі рахунки, які отримувач коли-небудь відкривав, і перекидають гроші туди.

Оксана Жолнович наголосила, якщо людина в жодному з варіантів не може отримати свої гроші, то ці виплати нікуди не подінуться – вони накопичуються.

Міністр зазначила, що вивчаються усі можливі способи переказувати соціальні виплати людям на території, які окуповані, або у зону боїв.

Раніше Оксана Жолнович заявила, що започатковується програма, яка дозволить українцям збільшити розмір їхніх пенсій у майбутньому.