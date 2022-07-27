Шукають усі можливі способи: у Мінсоцполітики розповіли, як отримати пенсії в окупації
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що пенсії та соціальні виплати для жителів окупованих територій, або там, де йдуть бої, як нараховували, так і нараховують зараз – масштабна війна на це не вплинула.
Про це очільниця відомства заявила в інтерв’ю Суспільному.
Соціальні допомоги, наприклад, житлові субсидії, або у зв’язку з інвалідністю справно нараховують на окупованих територіях.
– Всі нарахування автоматично продовжуються. Не потрібно звертатися за їхнім продовженням, – наголосила Жолнович.
Але наразі є проблеми з фізичною виплатою цих допомог, бо раніше частина доставлялась працівниками Укрпошти та через банки. А сьогодні це небезпечно зробити фізично.
– Були випадки, коли у поштарів відбирали гроші. І це ще найменша втрата. Бо були випадки, коли людей вбивали, – сказала міністр соцполітики.
За її словами, коли немає фізичної можливості передати виплати людині, тоді ці кошти переказують до Ощадбанку. Гроші у банку можуть знаходитися 30 днів.
А якщо і в такому разі людина не може забрати свою виплату, тоді шукають через Приватбанк усі можливі рахунки, які отримувач коли-небудь відкривав, і перекидають гроші туди.
Оксана Жолнович наголосила, якщо людина в жодному з варіантів не може отримати свої гроші, то ці виплати нікуди не подінуться – вони накопичуються.
Міністр зазначила, що вивчаються усі можливі способи переказувати соціальні виплати людям на території, які окуповані, або у зону боїв.
Раніше Оксана Жолнович заявила, що започатковується програма, яка дозволить українцям збільшити розмір їхніх пенсій у майбутньому.