Июль, 26 в 20:16

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что разрабатывается программа, которая позволит украинцам увеличить размер их пенсий в будущем.

Об этом глава ведомства заявила в интервью Суспільному.

По ее словам, сейчас наработали черновик будущего законопроекта. Это будет дополнительная возможность увеличить пенсии.

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– Сегодня у нас за человека единый социальный взнос платит работодатель, и работник не может влиять на размер этого взноса. Теперь мы даем возможность человеку влиять на это и осуществить доплату по собственному желанию, – подчеркнула министр.

Каждый украинец сможет в онлайн-режиме определить сумму дополнительных отчислений, которые сейчас помогут выплачивать пенсии пенсионерам. В будущем это будет учитываться как доход, и уже по этим отчислениям будут рассчитывать размер пенсии конкретному человеку.

Напомним, что 19 июля Верховная Рада поддержала назначение Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины. Ранее эту должность занимала Марина Лазебная. 18 июля Верховная Рада уволила Лазебную “по собственному желанию”. Она возглавляла министерство более двух лет – с марта 2020 года.