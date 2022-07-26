Україна просить інвесторів Укравтодору та Укренерго відтермінувати виплати боргів на 2 роки

Липень, 26 в 18:48

Україна пропонує тим, хто інвестував в українські цінні папери Укравтодору та Укренерго, відтермінувати виплату боргів за ними щонайменше на два роки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Глава уряду зазначив, що держава зараз консолідує всі наявні ресурси на першочергові потреби: фінансування армії, підготовка до опалювального сезону, виплата пенсій, відновлення критичної інфраструктури.

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У межах узгодженої та скоординованої політики, Україна відверто говорить з усіма кредиторами щодо відтермінування виплат за боргами, зокрема за боргами державних компаній.

— Тому сьогодні Уряд прийняв документи, якими пропонує власникам облігацій Укравтодору на суму $700 млн відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року. Так само запропоновано власникам цінних паперів Укренерго на суму $825 млн відтермінувати виплати на два роки, – повідомив Шмигаль.

В Уряді очікують, що кредитори підтримають звернення України. В умовах нинішніх безпрецедентних викликів така політика буде стосуватися всіх наших зобов’язань.

20 липня група кредиторів України, до складу якої входять шість із семи країн групи G7, погодилась відтермінувати платежі за боргами України до 2024 року.

У їхній спільній заяві йдеться, що група кредиторів взяла до уваги прохання України про згоду на відстрочення обслуговування боргу перед власниками облігацій з 1 серпня 2022 року та продовження терміну погашення платежів.

Джерело: Денис Шмигаль