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Факты / Украина / Политика

Единственный выход – ответный удар: Кулеба о газовой войне РФ против Европы

Юлия Соколова, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Газовый шантаж Кремля против Европы является продолжение полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что единственный способ противодействовать российскому шантажу – нанести ответный удар и избавиться от газовой зависимости от РФ.

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– Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины. Везде, где он может нанести вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – нанести ответный удар и избавиться от любой зависимости, — подчеркнул Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Как известно, в июле российский монополист Газпром на 10 дней прекращал поставки газа через трубопровод Северный поток-1 якобы из-за планово-технического обслуживания. В то же время, в Еврокомиссии не исключают, что Россия может полностью прекратить поставки природного газа, оставив Европу зимой без голубого топлива.

Газпром уже объявил об уменьшении поставок газа через Северный поток-1 до 20% от пропускной способности трубопровода.

В связи с этим в Евросоюзе наработали экстренный план сокращения потребления газа, который должен смягчить последствия возможной газовой блокады со стороны РФ. Этот план предусматривает добровольное сокращение государствами-членами ЕС потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по апрель 2023 года.

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