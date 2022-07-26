Июль, 26 в 13:35

Газовый шантаж Кремля против Европы является продолжение полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что единственный способ противодействовать российскому шантажу – нанести ответный удар и избавиться от газовой зависимости от РФ.

Сейчас смотрят

– Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины. Везде, где он может нанести вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – нанести ответный удар и избавиться от любой зависимости, — подчеркнул Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2022

Как известно, в июле российский монополист Газпром на 10 дней прекращал поставки газа через трубопровод Северный поток-1 якобы из-за планово-технического обслуживания. В то же время, в Еврокомиссии не исключают, что Россия может полностью прекратить поставки природного газа, оставив Европу зимой без голубого топлива.

Газпром уже объявил об уменьшении поставок газа через Северный поток-1 до 20% от пропускной способности трубопровода.

В связи с этим в Евросоюзе наработали экстренный план сокращения потребления газа, который должен смягчить последствия возможной газовой блокады со стороны РФ. Этот план предусматривает добровольное сокращение государствами-членами ЕС потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по апрель 2023 года.