Газовый шантаж Кремля против Европы является продолжение полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что единственный способ противодействовать российскому шантажу – нанести ответный удар и избавиться от газовой зависимости от РФ.

Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2022