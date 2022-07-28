Ценности свободного мира заработали для защиты цивилизации: Зеленский в Раде
Украинцы – это граждане самого сильного государства в мире, которому удается осуществлять реформы во время полномасштабной войны. Именно Украина обеспечила самое мощное в истории объединение демократий, когда российская армия ослеплена своими жалкими амбициями.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Верховной Рады.
– Куда ты пришла, армия России, ослепленная своими жалкими амбициями? Ты пошла против нас. Против тех, кого подготовили к этой решающей войне за независимость десятки поколений украинского народа, который жил и живет здесь, боролся и борется здесь, строил и строит здесь, мечтал и мечтает больше всего, чтобы над ним и Украиной не было чужого господства. Пора, чтобы эта мечта навсегда стала реальностью, — убежден президент.
По словам главы государства, именно украинцы сделали так, чтобы ценности свободного мира заработали для защиты цивилизации, в частности, Европейский Союз больше всего объединен за все годы.
— Мы поступили так, что ценности свободного мира не остались просто риторикой и реально заработали для защиты цивилизации. Мы сделали так, что Европейский Союз объединен больше, чем за все годы своего существования, и укрепляется благодаря нашей с вами прочности. Мы сделали так, что все тираны этого мира увидели, какой потенциал имеет демократия.