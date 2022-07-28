Июль, 28 в 16:31

Украинцы – это граждане самого сильного государства в мире, которому удается осуществлять реформы во время полномасштабной войны. Именно Украина обеспечила самое мощное в истории объединение демократий, когда российская армия ослеплена своими жалкими амбициями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Верховной Рады.

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– Куда ты пришла, армия России, ослепленная своими жалкими амбициями? Ты пошла против нас. Против тех, кого подготовили к этой решающей войне за независимость десятки поколений украинского народа, который жил и живет здесь, боролся и борется здесь, строил и строит здесь, мечтал и мечтает больше всего, чтобы над ним и Украиной не было чужого господства. Пора, чтобы эта мечта навсегда стала реальностью, — убежден президент.

По словам главы государства, именно украинцы сделали так, чтобы ценности свободного мира заработали для защиты цивилизации, в частности, Европейский Союз больше всего объединен за все годы.