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Факты / Украина / Политика

Ценности свободного мира заработали для защиты цивилизации: Зеленский в Раде

Юля Захарченко, редактор ленты
Ценности свободного мира заработали для защиты цивилизации: Зеленский в Раде
Фото: Факты ICTV

Украинцы – это граждане самого сильного государства в мире, которому удается осуществлять реформы во время полномасштабной войны. Именно Украина обеспечила самое мощное в истории объединение демократий, когда российская армия ослеплена своими жалкими амбициями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Верховной Рады.

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– Куда ты пришла, армия России, ослепленная своими жалкими амбициями? Ты пошла против нас. Против тех, кого подготовили к этой решающей войне за независимость десятки поколений украинского народа, который жил и живет здесь, боролся и борется здесь, строил и строит здесь, мечтал и мечтает больше всего, чтобы над ним и Украиной не было чужого господства. Пора, чтобы эта мечта навсегда стала реальностью, — убежден президент.

По словам главы государства, именно украинцы сделали так, чтобы ценности свободного мира заработали для защиты цивилизации, в частности, Европейский Союз больше всего объединен за все годы.

— Мы поступили так, что ценности свободного мира не остались просто риторикой и реально заработали для защиты цивилизации. Мы сделали так, что Европейский Союз объединен больше, чем за все годы своего существования, и укрепляется благодаря нашей с вами прочности. Мы сделали так, что все тираны этого мира увидели, какой потенциал имеет демократия.

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Источник: Офис президента
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