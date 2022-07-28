Липень, 28 в 16:31

Українці – це громадяни найміцнішої держави у світі, якій вдається здійснювати реформи під час повномасштабної війни. Саме Україна забезпечила найпотужніше в історії об’єднання демократій, коли російська армія засліплена своїми жалюгідними амбіціями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Верховної Ради.

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– Куди ти прийшла, армія Росії, засліплена своїми жалюгідними амбіціями? Ти пішла проти нас. Проти тих, кого підготували до цієї вирішальної війни за незалежність десятки поколінь українського народу, який жив і живе тут, який боровся й бореться тут, який будував і будує тут, який мріяв та мріє понад усе, щоб над ним і Україною не було чужого панування. Настав час, щоб ця мрія назавжди стала реальністю, – переконаний президент.

За словами глави держави, саме українці зробили так, щоб цінності вільного світу запрацювали для захисту цивілізації, зокрема, Європейський Союз найбільше об’єднаний за всі роки.