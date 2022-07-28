Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Цінності вільного світу запрацювали для захисту цивілізації: Зеленський у Раді

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Цінності вільного світу запрацювали для захисту цивілізації: Зеленський у Раді
Фото: Факти ICTV

Українці – це громадяни найміцнішої держави у світі, якій вдається здійснювати реформи під час повномасштабної війни. Саме Україна забезпечила найпотужніше в історії об’єднання демократій, коли російська армія засліплена своїми жалюгідними амбіціями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Верховної Ради.

Зараз дивляться

– Куди ти прийшла, армія Росії, засліплена своїми жалюгідними амбіціями? Ти пішла проти нас. Проти тих, кого підготували до цієї вирішальної війни за незалежність десятки поколінь українського народу, який жив і живе тут, який боровся й бореться тут, який будував і будує тут, який мріяв та мріє понад усе, щоб над ним і Україною не було чужого панування. Настав час, щоб ця мрія назавжди стала реальністю, – переконаний президент.

За словами глави держави, саме українці зробили так, щоб цінності вільного світу запрацювали для захисту цивілізації, зокрема, Європейський Союз найбільше об’єднаний за всі роки.

– Ми зробили так, що цінності вільного світу не залишилися просто риторикою й реально запрацювали для захисту цивілізації. Ми зробили так, що Європейський Союз об’єднаний найбільше за всі роки свого існування та зміцнюється завдяки нашій з вами міцності. Ми зробили так, що всі тирани цього світу побачили, який потенціал має демократія.

Читайте
Соцвиплати і медичне обслуговування: Рада підтримала надання особливих гарантій для поляків

Джерело: Офіс президента
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка