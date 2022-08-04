Под угрозой три страны: Кучма спрогнозировал, куда дальше может пойти Путин

Август, 04 в 15:20

Победа Украины в войне с Россией зависит только от успехов ВСУ на поле боя, поэтому не следует рассчитывать на скорую смерть Владимира Путина, убийственное действие санкций или прозрение российских граждан, считает второй президент Украины Леонид Кучма.

– Прежде всего не нужно рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна сражаться и решить все на поле боя, – заявил он в интервью BBC News Украина.

По его мнению, скорого окончания войны не будет, поскольку действия Путина свидетельствуют о том, что “он все еще хочет выгрызть какую-нибудь победу”.

В то же время Кучма назвал факторы, способные кардинально повлиять на ход и продолжительность войны.

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– Например, успех нашего анонсированного контрнаступления на Юг, освобождение Херсона. И, напротив, приближение холодного периода без поставок российского газа, перспектива политических кризисов и выборов на Западе — все это тоже может влиять на сроки прекращения огня, но вряд ли в нашу пользу, — подчеркнул второй президент Украины.

Отвечая на вопрос относительно вероятности Третьей мировой войны, он отметил, что в случае расширения географии российской агрессии опасность угрожает, прежде всего, Молдове, Казахстану и Грузии — напасть на страны НАТО Путин не решится.