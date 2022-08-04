Під загрозою три країни: Кучма спрогнозував, куди далі може піти Путін

Серпень, 04 в 15:20

Перемога України у війні з Росією залежить лише від успіхів ЗСУ на полі бою, тому не слід розраховувати на швидку смерть Володимира Путіна, вбивчу дію санкцій чи прозріння російських громадян, вважає другий президент України Леонід Кучма.

– Перш за все, не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін. Що санкції ось-ось економічно вб’ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити усе на полі бою, – заявив він в інтерв’ю BBC News Україна.

На його думку, швидкого закінчення війни не буде, оскільки дії Путіна свідчать про те, що “він все ще хоче вигризти якусь перемогу”.

Водночас Кучма назвав чинники, які здатні кардинально вплинути на перебіг і тривалість війни.

Зараз дивляться

– Наприклад, успіх нашого анонсованого контрнаступу на Південь, звільнення Херсону. І, навпаки, наближення холодного періоду без постачання російського газу, перспектива політичних криз та виборів на Заході – все це теж може впливати на терміни припинення вогню, але вже навряд чи на нашу користь, – наголосив другий президент України.

Відповідаючи на питання щодо ймовірності Третьої світової війни, він зауважив, що у випадку розширення географії російської агресії небезпека загрожує передусім Молдові, Казахстану та Грузії, напасти на країни НАТО Путін не зважиться.