В Украине конфискуют 903 объекта, принадлежащих России — Шмыгаль
Кабинет министров 5 августа утвердил указ президента о конфискации российского имущества и активов в Украине.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, под конфискацию попадут 903 принадлежащих России объекта.
— Перечень объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов, — сказал премьер.
Он отметил, что все имущество разделено на три категории:
- первая — имущество, принадлежащее российскому государству;
- вторая – активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из РФ;
- третья – активы российских банков.
Шмыгаль уточнил, что согласно решению правительства, будет конфисковано 903 объекта, принадлежащих именно РФ. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество.
— Конфискованные активы конвертируются в средства, направленные на нашу оборону и восстановление, — добавил глава правительства.
По его словам, этот шаг должен стать первым в украинской стратегии. Следующим большим шагом должна стать конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины. Над этим работают правительство и офис президента с командами лучших юристов и из международных экспертов, партнеров и союзников.