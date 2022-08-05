Август, 05 в 17:45

Кабинет министров 5 августа утвердил указ президента о конфискации российского имущества и активов в Украине.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, под конфискацию попадут 903 принадлежащих России объекта.

— Перечень объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов, — сказал премьер.

Он отметил, что все имущество разделено на три категории:

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первая — имущество, принадлежащее российскому государству;

вторая – активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из РФ;

третья – активы российских банков.

Шмыгаль уточнил, что согласно решению правительства, будет конфисковано 903 объекта, принадлежащих именно РФ. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество.

— Конфискованные активы конвертируются в средства, направленные на нашу оборону и восстановление, — добавил глава правительства.

По его словам, этот шаг должен стать первым в украинской стратегии. Следующим большим шагом должна стать конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины. Над этим работают правительство и офис президента с командами лучших юристов и из международных экспертов, партнеров и союзников.