В Україні конфіскують 903 об’єкти, що належать Росії – Шмигаль

Серпень, 05 в 17:45

Кабінет міністрів 5 серпня затвердив указ президента про конфіскацію російського майна й активів в Україні.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під конфіскацію потраплять 903 об’єкти, які належать Росії.

— Перелік об’єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що все майно розділено на три категорії:

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перша — майно, яке належить російській державі;

друга — активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із РФ;

третя — активи російських банків.

Шмигаль уточнив, що згідно з рішенням уряду, буде конфісковано 903 об’єкти, які належать саме РФ. 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно.

— Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на нашу оборону та відновлення, – додав глава уряду.

За його словами, цей крок має стати першим в українській стратегії. Наступним великим кроком має стати і конфіскація російських активів на Заході для відбудови України. Над цим працюють уряд та Офіс президента з командами найкращих юристів та з міжнародних експертів, партнерів і союзників.