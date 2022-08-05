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Факти / Україна / Політика

В Україні конфіскують 903 об’єкти, що належать Росії – Шмигаль

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів 5 серпня затвердив указ президента про конфіскацію російського майна й активів в Україні.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під конфіскацію потраплять 903 об’єкти, які належать Росії.

— Перелік об’єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що все майно розділено на три категорії:

Зараз дивляться
  • перша — майно, яке належить російській державі;
  • друга — активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із РФ;
  • третя — активи російських банків.

Шмигаль уточнив, що згідно з рішенням уряду, буде конфісковано 903 об’єкти, які належать саме РФ. 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно.

— Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на нашу оборону та відновлення, – додав глава уряду.

За його словами, цей крок має стати першим в українській стратегії. Наступним великим кроком має стати і конфіскація російських активів на Заході для відбудови України. Над цим працюють уряд та Офіс президента з командами найкращих юристів та з міжнародних експертів, партнерів і союзників.

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