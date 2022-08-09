Август, 09 в 17:51

9 августа 2022 года во временно оккупированном Крыму атаковали военный аэродром Саки и склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка.

По словам местных жителей, в поселке слышали несколько громких взрывов и видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы.

Именно в Новофедоровке находится военный аэродром Саки — первого класса в Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс Нитка для подготовки летного состава палубной авиации.

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Что известно о военном вражеском аэродроме Саки — читайте в нашем материале.

Военный аэродром Саки — история

Аэродром был построен для Качинского училища летчиков. Перед войной на аэродроме базировались бомбардировщики ДБ-3Ф 21-го дальнебомбардировочного полка.

С 1941 по 1944 год аэродром использовался немецкой авиацией, работало четыре авиакрыла Люфтваффе (Не-111, Ме-109, Ju-87). Немцы построили километровую ВПП из шестигранных бетонных плит.

В феврале 1945 года аэродром принимал самолеты с главами стран антигитлеровской коалиции – президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, прилетевшими на Ялтинскую конференцию.

Аэродром Саки, где произошли взрывы, с 2014 года является российской военной базой, откуда ВВС РФ совершают вылеты , в том числе и во время полномасштабной войны в Украине.

До весны 2014 года здесь была воинская часть 10-й бригады морской авиации Вооруженных сил Украины. Именно эта бригада во время захвата Крыма российскими военными едва ли не единственная смогла незаметно переместить свою авиационную технику на материковую часть Украины.

После аннексии Крыма Россия продолжила использовать аэродром в Новофедоровке по военному назначению.

С 2014 года на аэродроме базируется 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил России, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

С лета до начала сентября 2014 года на аэродроме проводились учебно-тренировочные полеты летчиками отдельного корабельного истребительного авиационного полка палубной авиации СФ на 6 Су-33 и 2 Су-25у.

Авиабаза Саки активно использовалась с начала полномасштабного российского вторжения в Украину для атак на украинские позиции, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, именно у Новофедоровке расположены склады с боеприпасами и уникальный учебно-тренировочный комплекс Нитка.

Взрывы на аэродроме Саки — что известно

СМИ сообщают о взрывах в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района. Telegram-канал Ateo пишет, что очевидцы сообщают о не менее семи успешных ударах по военным объектам в Крыму.

Очевидцы говорят, что каждую минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов.

В то же время, советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что в районе Новофедоровки произошла серия взрывов.

Замглавы администрации Сакского района Виктория Казимирова сказала, что взрывы произошли на аэродроме.

— У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекло повыбивало, — сказала она ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия. Сейчас на месте работает МЧС.

Кроме того, известно, что горят боеприпасы и взлетная полоса, а местные жители сообщают, что в сторону Новофедоровки из Евпатории едет много автомобилей скорой помощи. В обратную сторону массово едут местные жители и туристы. На дорогах возникли пробки.

Также в пабликах есть информация, что в Новофедоровке за 30 минут было 15 прилетов, преимущественно попадания по воинской части.

Позже российские СМИ сообщили, что в результате взрывов в Новофедоровке пострадали пять человек, в том числе ребенок.

В то же время украинский вице премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук тоже прокомментировала взрывы на полуострове.

— Сегодняшние взрывы в Новофедоровке являются очередным напоминанием о том, чей Крым. То есть Украина! — отметила Верещук.

Фото: Википедия