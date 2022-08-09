Серпень, 09 в 17:51

9 серпня 2022 року у тимчасово окупованому Криму атакували військовий аеродром Саки і склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка.

За словами місцевих жителів, у селищі чули кілька гучних вибухів і бачили чорний дим, що піднімається з боку російської військової авіабази.

Саме в Новофедорівці перебуває військовий аеродром Саки – першого класу в Криму, на якому розташований навчально-тренувальний комплекс Нитка для підготовки льотного складу палубної авіації.

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Що відомо про військовий ворожий аеродром Саки – читайте в нашому матеріалі.

Військовий аеродром Саки – історія

Аеродром був побудований для Качинського училища льотчиків. Перед війною на аеродромі базувалися бомбардувальники ДБ-3Ф 21-го далекобомбардувального полку.

З 1941 по 1944 рік аеродром використовувався німецькою авіацією, працювало чотири авіакрила Люфтваффе (Не-111, Ме-109, Ju-87). Німці побудували кілометрову ЗПС з шестигранних бетонних плит.

У лютому 1945 року аеродром приймав літаки з главами країн антигітлерівської коаліції – президентом США Франкліном Рузвельтом і прем’єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем, що прилетіли на Ялтинську конференцію.

Аеродром Саки, де сталися вибухи, з 2014 року є російською військовою базою, звідки ВПС РФ здійснюють вильоти, зокрема й під час повномасштабної війни в Україні.

З 2014 року на аеродромі базується 43-й винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил Росії, на озброєнні якого стоять бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

З літа до початку вересня 2014 року на аеродромі проводилися навчально-тренувальні польоти льотчиками окремого корабельного винищувального авіаційного полку палубної авіації СФ на 6 Су-33 і 2 Су-25у.

Вибухи на аеродромі Саки – що відомо

ЗМІ повідомляють, що вибухи відбулись в районі військової авіабази росіян у Новофедорівці Сакського району. Telegram-канал Ateo пише, що очевидці повідомляють про щонайменше сім успішних ударів по військових об’єктах у Криму.

Очевидці кажуть, що кожну хвилину чують щось схоже на детонацію снарядів.

У той же час, радник глави Криму Олег Крючков підтвердив, що в районі Новофедорівки сталася серія вибухів.

Заступник голови адміністрації Сакського району Вікторія Казимирова сказала, що вибухи сталися на аеродромі.

– У нас аеродром вибухає. Вибухи на аеродромі. Тут все скло повибивало, – сказала вона ТАСС.

Глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події. Наразі на місці працює МНС.

Крім того, відомо, що горять боєприпаси і злітна смуга, а місцеві жителі повідомляють, що в бік Новофедорівки з Євпаторії їде багато автомобілів швидкої допомоги. У зворотний бік масово їдуть місцеві жителі й туристи. На дорогах виникли затори.

Також у пабліках є інформація, що у Новофедорівці за 30 хв було 15 прильотів, переважно влучання по військовій частині.

Фото: Вікіпедія