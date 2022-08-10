В Україні завод із виробництва Bayraktar може запрацювати у 2023 році

Серпень, 09 в 23:09

В Україні виробництво турецьких безпілотників Bayraktar може розпочатися вже наприкінці 2023 року.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, завод можуть збудувати за декілька місяців. А запустити виробництво, можливо, наприкінці 2023 року.

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Наразі у Верховній Раді триває процес ратифікації угоди щодо будівництва заводу. А компанія Baykar Makina вже починає підготовчі роботи для будівництва.

– Звичайно, є деякі нюанси, пов’язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні, – зауважив посол.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні побудують завод із виробництва Bayraktar.

Про будівництво заводу заявляв і міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, завод Baykar у Туреччині найближчим часом зосередиться на виробництві безпілотників Bayraktar для Збройних сил України.