В Україні завод із виробництва Bayraktar може запрацювати у 2023 році
В Україні виробництво турецьких безпілотників Bayraktar може розпочатися вже наприкінці 2023 року.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
За його словами, завод можуть збудувати за декілька місяців. А запустити виробництво, можливо, наприкінці 2023 року.
Наразі у Верховній Раді триває процес ратифікації угоди щодо будівництва заводу. А компанія Baykar Makina вже починає підготовчі роботи для будівництва.
– Звичайно, є деякі нюанси, пов’язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні, – зауважив посол.
Раніше прем’єр Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні побудують завод із виробництва Bayraktar.
Про будівництво заводу заявляв і міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, завод Baykar у Туреччині найближчим часом зосередиться на виробництві безпілотників Bayraktar для Збройних сил України.