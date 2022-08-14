Август, 13 в 21:56

Новые санкции против страны-агрессора Российской Федерации должны быть направлены на блокировку атомной отрасли. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и в соседних районах настолько увеличивает радиационную угрозу Европе, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.

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– Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль, – считает Зеленский.

Президент отметил, что абсолютно все чиновники государства-террориста должны отвечать в международном суде.

— Каждый российский военный, который либо стреляет по станции, либо стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии, — подчеркнул президент Украины.

Жестокие бои продолжаются на Донбассе, отметил Зеленский. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направления. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов.

— Харьковщина – украинская оборона крепкая, поэтому попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются. Борьба на Юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов.

По словам президента, хороший результат приносит экспортная зерновая инициатива. После начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах — это Европа, Азия, Африка. На борту почти полмиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, необходимые мировому рынку, сообщил Зеленский.