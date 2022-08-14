Серпень, 13 в 21:56

Нові санкції проти країни-агресора Російської Федерації мають бути спрямовані на блокування атомної галузі. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було.

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– Українські дипломати та представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь, – вважає Зеленський.

Президент зауважив, що абсолютно всі посадовці держави-терориста мають відповідати в міжнародному суді.

– Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки та спецслужб, для нашої армії, – наголосив президент України.

Жорстокі бої тривають на Донбасі, зазначив Зеленський. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів.

– Харківщина – українська оборона міцна, тому спроби окупантів атакувати постійно провалюються. Боротьба на Півдні України дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів.

За словами президента, гарний результат дає експортна зернова ініціатива. Від початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах – це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, які необхідні світовому ринку, повідомив Зеленський.