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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал указ о создании совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленский подписал указ о создании совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

Совещательный орган при президенте создали в рамках Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крымского полуострова, принятой в марте 2021 года.

Консультативный совет имеет задачу вносить предложения относительно:

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  • деятельности Крымской платформы;
  • восстановления территориальной целостности Украины;
  • защиты прав и интересов украинцев;
  • преодоления последствий и возмещения вреда, причиненного Украине и гражданам.

Персональный состав Консультативного совета утверждает гарант. Главой Консультативного совета является президент, а секретарем – постоянный представитель главы государства в Крыму. По актуальным данным, этот пост занимает Тамила Ташева.

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Источник: Офис президента
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