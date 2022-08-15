Зеленский подписал указ о создании совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Август, 15 в 18:30

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

Совещательный орган при президенте создали в рамках Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крымского полуострова, принятой в марте 2021 года.

Консультативный совет имеет задачу вносить предложения относительно:

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деятельности Крымской платформы;

восстановления территориальной целостности Украины;

защиты прав и интересов украинцев;

преодоления последствий и возмещения вреда, причиненного Украине и гражданам.

Персональный состав Консультативного совета утверждает гарант. Главой Консультативного совета является президент, а секретарем – постоянный представитель главы государства в Крыму. По актуальным данным, этот пост занимает Тамила Ташева.