Зеленский подписал указ о создании совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.
Совещательный орган при президенте создали в рамках Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крымского полуострова, принятой в марте 2021 года.
Консультативный совет имеет задачу вносить предложения относительно:
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- деятельности Крымской платформы;
- восстановления территориальной целостности Украины;
- защиты прав и интересов украинцев;
- преодоления последствий и возмещения вреда, причиненного Украине и гражданам.
Персональный состав Консультативного совета утверждает гарант. Главой Консультативного совета является президент, а секретарем – постоянный представитель главы государства в Крыму. По актуальным данным, этот пост занимает Тамила Ташева.