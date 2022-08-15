Зеленський підписав указ про створення ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

Серпень, 15 в 18:30

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.

Дорадчий орган при президентові створили в рамках Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Кримського півострова, ухваленої у березні 2021 року.

Консультативна рада має завдання внести пропозицій щодо:

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діяльності Кримської платформи;

відновлення територіальної цілісності України;

захисту прав та інтересів українців;

подолання наслідків і відшкодування збитків, завданих Україні та громадянам.

Персональний склад Консультативної ради затверджує гарант. Очільником Консультативної ради є президент, а секретарем – постійний представник глави держави у Криму. За актуальними даними, цю посаду обіймає Таміла Ташева.