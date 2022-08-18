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Факты / Украина / Политика

Президент Турции Эрдоган уже прибыл во Львов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Сегодня, 18 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с однодневным визитом приехал во Львов.

Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.

Президент Украины Владимир Зеленский с Эрдоганом обсудят ряд аспектов двусторонних стратегических отношений. Ожидается, что встреча президентов продлится около часа.

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Также в трехстороннем формате состоятся переговоры с участием генсека ООН Антониу Гутерриша по поводу шагов для прекращения войны, продолжения функционирования “зерновых коридоров”.

Как сообщает агентство Anadolu, Эрдогана в поездке сопровождает глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез, министр нацобороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан и ряд других высокопоставленных чиновников.

Также в Украину прибыл гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар.

Напомним, что Гутерриш приехал во Львов накануне.

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Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет рычаги влияния на Кремль и может стимулировать РФ к выполнению определенных договоренностей.

Источник: Anadolu

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