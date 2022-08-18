Президент Турции Эрдоган уже прибыл во Львов
Сегодня, 18 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с однодневным визитом приехал во Львов.
Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.
Президент Украины Владимир Зеленский с Эрдоганом обсудят ряд аспектов двусторонних стратегических отношений. Ожидается, что встреча президентов продлится около часа.
Также в трехстороннем формате состоятся переговоры с участием генсека ООН Антониу Гутерриша по поводу шагов для прекращения войны, продолжения функционирования “зерновых коридоров”.
Как сообщает агентство Anadolu, Эрдогана в поездке сопровождает глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез, министр нацобороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан и ряд других высокопоставленных чиновников.
Также в Украину прибыл гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар.
Напомним, что Гутерриш приехал во Львов накануне.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет рычаги влияния на Кремль и может стимулировать РФ к выполнению определенных договоренностей.
Источник: Anadolu