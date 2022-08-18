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Факти / Україна / Політика

Президент Туреччини Ердоган вже прибув до Львова

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 18 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з одноденним візитом приїхав до Львова.

Про це повідомляє турецький телеканал Habertürk.

Президент України Володимир Зеленський з Ердоганом обговорять низку аспектів двосторонніх стратегічних відносин. Очікується, що зустріч президентів триватиме близько години.

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Також у тристоронньому форматі відбудуться переговори за участю генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо кроків для припинення війни, продовження функціонування “зернових коридорів”.

Як повідомляє агентство Anadolu, Ердогана в поїздці супроводжує глава МЗС Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Денмез, міністр нацоборони Хулусі Акар, голова Національної розвідувальної організації (MIT) Туреччини Хакан Фідан та кілька інших високопосадовців.

Також до України прибув гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар.

Нагадаємо, що Гутерреш приїхав до Львова напередодні.

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Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має важелі впливу на Кремль та може стимулювати РФ до виконання певних домовленостей.

Джерело: Anadolu

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