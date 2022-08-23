Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Это день протеста против империализма РФ: Дуда о важности визита в Киев

Валентина Летяк, редактор ленты
Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польши Анджей Дуда объяснил важность своего визита в Киев именно 23 августа тем, что в этот день в 1939 году был подписан так называемый Пакт Молотова-Риббентропа, в результате которого Польша и страны Балтии потеряли свою независимость.

– Это день протеста против российского империализма, – заявил он на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским.

По его словам, он сегодня рядом з президентом страны, которая борется с российской агрессией и защищает не только свою свободу, но и всей Европы.

Президент Польши также заверил, что не боится быть сегодня здесь, несмотря на угрозы ракетных ударов РФ:

Сейчас смотрят

– Но вы же не боитесь!

При этом Зеленский отметил, что все боятся смерти, но “никто не боится России”.

– И вот про что этот визит президента Дуды, – добавил он.

Читайте
Президент Польши Дуда прибыл в Киев на саммит Крымской платформы

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка