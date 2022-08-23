Это день протеста против империализма РФ: Дуда о важности визита в Киев
Президент Польши Анджей Дуда объяснил важность своего визита в Киев именно 23 августа тем, что в этот день в 1939 году был подписан так называемый Пакт Молотова-Риббентропа, в результате которого Польша и страны Балтии потеряли свою независимость.
– Это день протеста против российского империализма, – заявил он на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским.
По его словам, он сегодня рядом з президентом страны, которая борется с российской агрессией и защищает не только свою свободу, но и всей Европы.
Президент Польши также заверил, что не боится быть сегодня здесь, несмотря на угрозы ракетных ударов РФ:
– Но вы же не боитесь!
При этом Зеленский отметил, что все боятся смерти, но “никто не боится России”.
– И вот про что этот визит президента Дуды, – добавил он.