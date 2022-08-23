Это день протеста против империализма РФ: Дуда о важности визита в Киев

Август, 23 в 14:25

Президент Польши Анджей Дуда объяснил важность своего визита в Киев именно 23 августа тем, что в этот день в 1939 году был подписан так называемый Пакт Молотова-Риббентропа, в результате которого Польша и страны Балтии потеряли свою независимость.

– Это день протеста против российского империализма, – заявил он на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским.

По его словам, он сегодня рядом з президентом страны, которая борется с российской агрессией и защищает не только свою свободу, но и всей Европы.

Президент Польши также заверил, что не боится быть сегодня здесь, несмотря на угрозы ракетных ударов РФ:

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– Но вы же не боитесь!

При этом Зеленский отметил, что все боятся смерти, но “никто не боится России”.

– И вот про что этот визит президента Дуды, – добавил он.