Це день протесту проти імперіалізму РФ: Дуда про важливість візиту до Києва

Серпень, 23 в 14:25

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив важливість свого візиту до Києва саме 23 серпня тим, що цього дня 1939 року було підписано так званий Пакт Молотова-Ріббентропа, внаслідок якого Польща та країни Балтії втратили свою незалежність.

– Це день протесту проти російського імперіалізму, – заявив він на прес-конференції після зустрічі з Володимиром Зеленським.

За його словами, він сьогодні поруч із президентом країни, яка бореться з російською агресією та захищає не лише свою свободу, а й усієї Європи.

Президент Польщі також запевнив, що не боїться бути сьогодні тут, незважаючи на погрози ракетних ударів РФ:

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– Але ж ви не боїтеся!

Водночас Зеленський зазначив, що всі бояться смерті, але “ніхто не боїться Росії”.

– І ось про що цей візит президента Дуди, – додав він.