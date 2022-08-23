Це день протесту проти імперіалізму РФ: Дуда про важливість візиту до Києва
Президент Польщі Анджей Дуда пояснив важливість свого візиту до Києва саме 23 серпня тим, що цього дня 1939 року було підписано так званий Пакт Молотова-Ріббентропа, внаслідок якого Польща та країни Балтії втратили свою незалежність.
– Це день протесту проти російського імперіалізму, – заявив він на прес-конференції після зустрічі з Володимиром Зеленським.
За його словами, він сьогодні поруч із президентом країни, яка бореться з російською агресією та захищає не лише свою свободу, а й усієї Європи.
Президент Польщі також запевнив, що не боїться бути сьогодні тут, незважаючи на погрози ракетних ударів РФ:
– Але ж ви не боїтеся!
Водночас Зеленський зазначив, що всі бояться смерті, але “ніхто не боїться Росії”.
– І ось про що цей візит президента Дуди, – додав він.