Зеленский обсудил с Байденом дальнейшие шаги Украины на пути к победе

Август, 25 в 20:14

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

– Провел великолепный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – в сфере безопасности и финансовую – со стороны США, – сообщил глава государства в Twitter.

По его словам, в ходе разговора обсудили также дальнейшие шаги Украины на пути к победе над РФ и важность привлечения к ответственности за военные преступления.

Сейчас смотрят

Провів чудову розмову з @POTUS. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. pic.twitter.com/BwqU0KSKWU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2022

Байден в День Независимости Украины объявил о крупнейшем транше помощи для нашей страны на $2,98 млрд.

По его словам, эти средства пойдут на приобретение систем ПВО, артиллерийских систем и боеприпасов, беспилотников и радаров.