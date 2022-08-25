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Факты / Украина / Политика

Зеленский обсудил с Байденом дальнейшие шаги Украины на пути к победе

Валентина Летяк, редактор ленты
зеленський
Фото: Офис президента

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

– Провел великолепный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – в сфере безопасности и финансовую – со стороны США, – сообщил глава государства в Twitter.

По его словам, в ходе разговора обсудили также дальнейшие шаги Украины на пути к победе над РФ и важность привлечения к ответственности за военные преступления.

 

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Байден в День Независимости Украины объявил о крупнейшем транше помощи для нашей страны на $2,98 млрд.

По его словам, эти средства пойдут на приобретение систем ПВО, артиллерийских систем и боеприпасов, беспилотников и радаров.

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