Зеленський обговорив із Байденом подальші кроки України на шляху до перемоги

Серпень, 25 в 20:14

Сьогодні відбулася телефонна розмова президентів України та США Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

– Провів чудову розмову з президентом США Джозефом Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу – у сфері безпеки та фінансової – з боку США, – повідомив глава держави у Twitter.

За його словами, під час розмови обговорили також подальші кроки України на шляху до перемоги над РФ та важливість притягнення до відповідальності за військові злочини.

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Провів чудову розмову з @POTUS. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. pic.twitter.com/BwqU0KSKWU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2022

Байден у День Незалежності України оголосив про найбільший транш допомоги для нашої країни на $2,98 млрд.

За його словами, ці кошти підуть на придбання систем ППО, артилерійських систем та боєприпасів, безпілотників та радарів.