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Факти / Україна / Політика

Зеленський обговорив із Байденом подальші кроки України на шляху до перемоги

Валентина Летяк, редакторка стрічки
зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні відбулася телефонна розмова президентів України та США Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

– Провів чудову розмову з президентом США Джозефом Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу – у сфері безпеки та фінансової – з боку США, – повідомив глава держави у Twitter.

За його словами, під час розмови обговорили також подальші кроки України на шляху до перемоги над РФ та важливість притягнення до відповідальності за військові злочини.

 

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Байден у День Незалежності України оголосив про найбільший транш допомоги для нашої країни на $2,98 млрд.

За його словами, ці кошти підуть на придбання систем ППО, артилерійських систем та боєприпасів, безпілотників та радарів.

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