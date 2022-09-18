Вересень, 18 в 6:56

У НАТО заявляють, що Україна отримує дедалі більше сучасної зброї.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Він нагадав, що Північноатлантичний альянс загалом погодився надавати Україні нелетальну допомогу, але деякі країни НАТО на власний розсуд передають Україні різне озброєння.

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– Таким чином, згодом в Україну потрапляє дедалі більше нової зброї, – заявив Роб Бауер на конференції командувачів збройних сил Альянсу, яка пройшла в Таллінні.

За словами адмірала, на зустрічі розглядалося питання підтримки України, а також посилення оборони східного флангу НАТО.

У цій конференції вперше беруть участь Фінляндія та Швеція.

У Таллінні 16-18 вересня командувачі збройних сил усіх країн Альянсу розглядають стратегічні завдання, реалізацію рішень Мадридського саміту НАТО зі стримування та оборони.