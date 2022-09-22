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Факты / Україна / Политика

Ребята из Азова не знали, что едут на обмен — Монастырский

Марта Бондаренко, редактор ленты
Азов

Вчера Украине удалось вернуть домой очень много выдающихся личностей.

Об этом на брифинге заявил Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины.

Он напомнил, что обмен прошел в Анкаре.

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– Ребята были очень истощены. Сама процедура затянулась на 12 часов и была очень напряженная… Ребята не знали, куда едут, они не понимали, где находятся. Я сейчас говорю о командирах из Азова, — подчеркнул министр.

Обновлено в 20:30

По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, украинские командиры, освобожденные из плена, некоторое время будут проживать в Турции в частном доме в хороших условиях.

Буданов также подчеркнул, что впоследствии военные смогут выйти в публичное пространство и рассказать об условиях проживания.

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Фото: Азов

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