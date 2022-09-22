Сентябрь, 22 в 19:56

Вчера Украине удалось вернуть домой очень много выдающихся личностей.

Об этом на брифинге заявил Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины.

Он напомнил, что обмен прошел в Анкаре.

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– Ребята были очень истощены. Сама процедура затянулась на 12 часов и была очень напряженная… Ребята не знали, куда едут, они не понимали, где находятся. Я сейчас говорю о командирах из Азова, — подчеркнул министр.

Обновлено в 20:30

По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, украинские командиры, освобожденные из плена, некоторое время будут проживать в Турции в частном доме в хороших условиях.

Буданов также подчеркнул, что впоследствии военные смогут выйти в публичное пространство и рассказать об условиях проживания.

Фото: Азов