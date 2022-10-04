Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Одно из первых обсуждений будущего членства Украины в НАТО состоится в октябре – посол

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
НАТО-Україна
Фото: Unsplash

После того, как Украина подала заявку на вступление в НАТО, обсуждение ее будущего членства в Альянсе будет проходить в рамках Североатлантического совета на разных уровнях.

Об этом на брифинге сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

— Что касается конкретного плана действий, то здесь, конечно, мяч – на стороне НАТО. После того, как заявка была официально передана, страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свою позицию.

То, что меня радует в моей работе — что теперь дискуссия о нашем будущем членстве приобрела формализованный характер, — сказала она.

Гилибаренко добавила, что раньше были неофициальные обсуждения в кулуарах, но официально вопрос не поднимался.

Сейчас смотрят

— Теперь это обсуждение будет проходить уже в рамках Североатлантического совета на разных уровнях, — подчеркнула она.

По ее словам, одно из первых обсуждений будет на уровне послов. Второе обсуждение состоится в рамках заседания министров обороны. Среди больших мероприятий в ноябре ожидается заседание министров иностранных дел НАТО.

Читайте
Есть несколько факторов: процедура вступления в НАТО и что происходит на каждом этапе

Она уточнила, что заседание министров обороны стран НАТО состоится 12-13 октября, и ожидается участие в нем министра обороны Украины Алексея Резникова.

30 сентября Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

2 октября президенты девяти стран Европы поддержали членство Украины в НАТО и призвали предоставить Киеву больше оружия. Совместное заявление подписали главы следующих государств: Чехия, Эстония, Словакия, Румыния, Польша, Черногория, Литва, Латвия и Северная Македония.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка