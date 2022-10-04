Одно из первых обсуждений будущего членства Украины в НАТО состоится в октябре – посол
После того, как Украина подала заявку на вступление в НАТО, обсуждение ее будущего членства в Альянсе будет проходить в рамках Североатлантического совета на разных уровнях.
Об этом на брифинге сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
— Что касается конкретного плана действий, то здесь, конечно, мяч – на стороне НАТО. После того, как заявка была официально передана, страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свою позицию.
То, что меня радует в моей работе — что теперь дискуссия о нашем будущем членстве приобрела формализованный характер, — сказала она.
Гилибаренко добавила, что раньше были неофициальные обсуждения в кулуарах, но официально вопрос не поднимался.
— Теперь это обсуждение будет проходить уже в рамках Североатлантического совета на разных уровнях, — подчеркнула она.
По ее словам, одно из первых обсуждений будет на уровне послов. Второе обсуждение состоится в рамках заседания министров обороны. Среди больших мероприятий в ноябре ожидается заседание министров иностранных дел НАТО.
Она уточнила, что заседание министров обороны стран НАТО состоится 12-13 октября, и ожидается участие в нем министра обороны Украины Алексея Резникова.
30 сентября Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.
2 октября президенты девяти стран Европы поддержали членство Украины в НАТО и призвали предоставить Киеву больше оружия. Совместное заявление подписали главы следующих государств: Чехия, Эстония, Словакия, Румыния, Польша, Черногория, Литва, Латвия и Северная Македония.