Одне із перших обговорень майбутнього членства України в НАТО відбудеться у жовтні – посол

Жовтень, 04 в 14:46

Після того, як Україна подала заявку на вступ до НАТО, обговорення про її майбутнє членство в Альянсі відбуватиметься в межах Північноатлантичної ради на різних рівнях.

Про це під час брифінгу повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

— Щодо конкретного плану дій, то тут, звичайно, м’яч – на боці НАТО. Після того, як заявку було офіційно передано, країни-члени повинні попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію. Те, що мене тішить у моєї роботи – що тепер дискусія про наше майбутнє членство набула формалізованого характеру, – сказала вона.

Гілібаренко додала, що раніше були неофіційні обговорення у кулуарах, але офіційно питання не підіймалося.

Зараз дивляться

— Тепер це обговорення відбуватиметься вже в межах Північноатлантичної ради на різних рівнях, – наголосила вона.

За її словами, одне із перших обговорень буде на рівні послів. Друге обговорення має відбудеться в межах засідання міністрів оборони. Серед великих заходів у листопаді очікується засідання міністрів закордонних справ НАТО.

Вона уточнила, що засідання міністрів оборони країн НАТО відбудеться 12-13 жовтня і очікується участь у ньому міністра оборони України Олексія Резнікова.

30 вересня Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони.

2 жовтня президенти дев’яти країн Європи підтримали членство України в НАТО та закликали надати Києву більше зброї. Спільну заяву підписали глави таких держав: Чехія, Естонія, Словаччина, Румунія, Польща, Чорногорія, Литва, Латвія та Північна Македонія.