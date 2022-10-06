Жовтень, 06 в 16:31

В четвер, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення на посаду голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті ВР.

Наразі текст проєкту, як і інші супровідні документи, ще не оприлюднено. У той же час у графі “дати та стан проходження” зазначено, що постанову вже передано на розгляд керівництву парламенту.

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Нагадаємо, 6 жовтня Рада проголосувала за звільнення Кирила Шевченка з посади голови Нацбанку України.

Андрій Пишний є членом міжнародної групи Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії.

Він був головою правління АТ Ощадбанк з березня 2014 по листопад 2020 року.