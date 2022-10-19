Ответит каждый, кто совершал преступления в Крыму: Ташева объяснила, что будет после деоккупации

Октябрь, 19 в 14:24

По поручению президента, продолжается работа над стратегией восстановления Крыма после деоккупации, один из пунктов которой – привлечение к ответственности, амнистия и люстрация, заявила на брифинге постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

– Для наработки первоочередных шагов государства в деоккупированном Крыму на базе Представительства создана соответствующая рабочая группа с 36 экспертами, которые работают над восстановлением функционирования публичной власти и привлечением кадров, – подчеркнула она.

По ее словам, на переходный период предполагается создание военных и военно-гражданских администраций.

– Привлечение к ответственности – это второй пункт, а также вопросы амнистии и люстрации. Каждый, кто совершал в Крыму военные преступления или преступления против человечности, кто преследовал активистов, журналистов или других наших граждан по политическим мотивам, грабил жителей полуострова, забирал у них доступ к природным богатствам, кто занимался российской пропагандой или готовил детей к службе в российской армии, – объяснила Ташева.

Речь идет прежде всего о высших должностных лицах оккупационных администраций, которые принимали управленческие решения, добавила она и подчеркнула, что большинство наших граждан, не совершавших преступлений, ответственности, конечно, не будут нести.

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Фото: Таміла Ташева