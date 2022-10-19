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Відповідатиме кожен, хто чинив злочини в Криму: Ташева пояснила, що буде після деокупації

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Відповідатиме кожен, хто чинив злочини в Криму: Ташева пояснила, що буде після деокупації

За дорученням президента, триває робота над стратегією відновлення Криму після деокупації, один із пунктів якої – притягнення до відповідальності, амністія та люстрація, заявила на брифінгу постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

– Для напрацювання першочергових кроків держави у деокупованому Криму на базі Представництва утворено відповідну робочу групу з 36 експертами, які працюють над відновленням функціонування публічної влади та залученням кадрів  – наголосила вона.

За її словами, на перехідний період передбачається створення військових та військово-цивільних адміністрацій.

– Притягнення до відповідальності – це другий пункт, та питання амністії та люстрації. Кожен, хто чинив у Криму воєнні злочини чи злочини проти людяності, хто переслідував активістів, журналістів чи інших наших громадян з політичних мотивів, хто грабував жителів півострова, забирав у них доступ до природних багатств, хто займася російською пропагандою чи готував дітей до служби в російській армії, – пояснила Ташева.

Йдеться передусім про високопосадовців окупаційних адміністрацій, які ухвалювали управлінські рішення, додала вона і наголосила, що більшість наших громадян, які не вчиняли злочинів, відповідальності, звісно, не нестимуть.

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Фото: Таміла Ташева

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