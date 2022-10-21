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Факты / Україна / Политика

Будем жестче бить в ответ: Ермак о шантаже россиян взорвать Каховскую ГЭС

Марта Бондаренко, редактор ленты
Будем жестче бить в ответ: Ермак о шантаже россиян взорвать Каховскую ГЭС
Фото: Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, для чего Россия пугает Украину подрывом Каховской ГЭС.

По мнению главы ОПУ, ядерный шантаж Кремля не сработал, и поэтому россияне пытаются всех напугать подрывом Каховской ГЭС. Это свидетельствует об их агонии.

По словам Андрея Ермака, таким шантажом оккупанты пытаются заставить руководство Украины к переговорам с Москвой на условиях последней.

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– Но они этого не получат. Ответ на шантаж — это усиление санкций, продолжение деоккупации наших территорий, больше оружия и еще более жесткая позиция Украины по всем направлениям, — подчеркнул глава ОПУ.

Кроме того, на все запугивания от россиян Вооруженные силы Украины будут еще жестче бить в ответ.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что в случае подрыва Каховской ГЭС вопрос поставки Крыма закроется как минимум на следующие 5 лет.

Источник: Андрей Ермак

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