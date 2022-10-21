Жовтень, 21 в 13:38

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, для чого Росія лякає Україну підривом Каховської ГЕС.

На думку очільника ОПУ, ядерний шантаж Кремля не спрацював і тому росіяни намагаються всіх налякати підривом Каховської ГЕС. Це свідчить про їхню агонію.

За словами Андрія Єрмака, таким шантажем окупанти намагаються змусити керівництво України до перемовин із Москвою на умовах останньої.

Зараз дивляться

– Але вони цього не отримають. Відповідь на шантаж – це посилення санкцій, продовження деокупації наших територій, більше зброї та ще більш жорстка позиція України на всіх напрямках, – наголосив голова ОПУ.

Крім того, на усі залякування від росіян Збройні сили України будуть ще жорсткіше бити у відповідь.

Раніше голова РНБО Олексій Данілов повідомив, що у разі підриву Каховської ГЕС питання постачання Криму закриється щонайменше на наступні 5 років.

Джерело: Андрій Єрмак