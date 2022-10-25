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Факты / Україна / Политика

В Украину впервые с начала войны приехал президент ФРГ Штайнмайер

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Украину впервые с начала войны приехал президент ФРГ Штайнмайер

Сегодня, 25 октября, в Украину с визитом прибыл федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Это первый визит Штайнмайера в Украину с начала войны. Президент ФРН хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Штайнмайер заявил, что для него очень важно “послать знак солидарности украинцам, особенно сейчас, в фазе гнусных российских авиаударов по стране”.

Отмечается, что федеральный президент хочет лично увидеть разрушения в Черниговской области и в столице Киеве.

В понедельник днем, еще находясь в Берлине, Штайнмайер принял для аккредитации нового посла Украины Алексея Макеева. Макеев заменил Андрея Мельника.

Визит федерального президента в Украину призван продемонстрировать, что политические разногласия между Штайнмайером и руководством Украины закончились.

По прибытии в Киев федеральный президент Штайнмайер заявил журналистам, что Германия и дальше будет продолжать поддерживать Украину: в военном, политическом, экономическом и гуманитарном аспектах.

— И в то же время я обращаюсь к немцам дома: никогда не забывайте, что значит эта война для людей здесь! Со всеми трудностями, которые несет с собой война для нас в Германии — посмотрим на мгновение глазами украинцев, — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент ФРН планировал посетить Киев еще в середине апреля. Тогда планировалась совместная поездка с президентами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Однако непосредственно перед началом поездки Штайнмайеру был дан сигнал, что в Украине ему якобы не рады. Остальные четыре президента отправились в Киев без него, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

В мае президент Украины Зеленский и Штайнмайер урегулировали недопонимания по поводу несостоявшейся поездки в Киев. Зеленский пригласил все руководство Германии в Украину. Через несколько дней страну посетила председатель Бундестага Бербель Бас. Федеральный канцлер Олаф Шольц также побывал в Киеве в середине июня.

Штайнмайер также хотел посетить Украину в прошлый четверг, но по настоянию органов безопасности поездку отменили, хотя в тот же день федеральный президент Швейцарии вылетел в Киев.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Фото: Twitter Серстін Гаммелін 

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