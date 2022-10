Сегодня, 25 октября, в Украину с визитом прибыл федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Это первый визит Штайнмайера в Украину с начала войны. Президент ФРН хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Штайнмайер заявил, что для него очень важно “послать знак солидарности украинцам, особенно сейчас, в фазе гнусных российских авиаударов по стране”.

Отмечается, что федеральный президент хочет лично увидеть разрушения в Черниговской области и в столице Киеве.

В понедельник днем, еще находясь в Берлине, Штайнмайер принял для аккредитации нового посла Украины Алексея Макеева. Макеев заменил Андрея Мельника.

Bundespräsident #Steinmeier hat heute den neuen Botschafter der #Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, akkreditiert: „Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine. Wir freuen uns auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Botschafter Makeiev.” @Makeiev @UKRinDEU pic.twitter.com/I5VLR3zmrH

Визит федерального президента в Украину призван продемонстрировать, что политические разногласия между Штайнмайером и руководством Украины закончились.

По прибытии в Киев федеральный президент Штайнмайер заявил журналистам, что Германия и дальше будет продолжать поддерживать Украину: в военном, политическом, экономическом и гуманитарном аспектах.

Bundespräsident #Steinmeier ist mit einer doppelten Botschaft in die Ukraine gekommen:

„Meine Botschaft an die Menschen in der Ukraine ist: Ihr könnt Euch auf Deutschland verlassen! Wir werden die Ukraine weiter unterstützen: militärisch, politisch, finanziell und humanitär. 1/4

— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022