Жовтень, 25 в 7:57

Сьогодні, 25 жовтня, в Україну з візитом прибув федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Це перший візит Штайнмаєра до України від початку війни. Президент ФРН хоче зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

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Штайнмаєр заявив, що для нього дуже важливо “послати знак солідарності українцям, особливо зараз, у фазі мерзенних російських авіаударів країною”.

Наголошується, що федеральний президент хоче особисто побачити руйнування у Чернігівській області та у столиці Києві.

У понеділок вдень, ще перебуваючи у Берліні, Штайнмаєр прийняв для акредитації нового посла України Олексія Макєєва. Макєєв замінив Андрія Мельника.

Візит федерального президента в Україну має продемонструвати, що політичні розбіжності між Штайнмаєром і керівництвом України закінчилися.

Президент ФРН планував відвідати Київ ще у середині квітня. Тоді планувалася спільна поїздка із президентами Польщі, Естонії, Литви та Латвії. Однак безпосередньо перед початком поїздки Штайнмаєру дали сигнал, що в Україні йому нібито не раді. Інші чотири президенти вирушили до Києва без нього, пише видання Süddeutsche Zeitung.

Джерело: Süddeutsche Zeitung