Очередная дезинформация РФ — МИД о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию
В украинском МИДе прокомментировали информацию о якобы попадании оружия из Украины в руки криминалитета Финляндии, которая накануне появилась в финских СМИ.
Спикер ведомства Олег Николенко сообщил, что по поручению МИД украинское посольство в Хельсинки обратилось в финскую полицию для получения деталей.
— В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины, — сообщил Николенко.
Он добавил, что во время разговора 31 октября посол Финляндии в Киеве Яакко Лехтовирта также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию.
— Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация.
В МИД подчеркнули, что Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи Украине.
Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов.
Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования.