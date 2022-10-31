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Факты / Україна / Политика

Очередная дезинформация РФ — МИД о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
МЗС України
Фото: Depositphotos

В украинском МИДе прокомментировали информацию о якобы попадании оружия из Украины в руки криминалитета Финляндии, которая накануне появилась в финских СМИ.

Спикер ведомства Олег Николенко сообщил, что по поручению МИД украинское посольство в Хельсинки обратилось в финскую полицию для получения деталей.

— В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины, — сообщил Николенко.

Он добавил, что во время разговора 31 октября посол Финляндии в Киеве Яакко Лехтовирта также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию.

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— Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация.

В МИД подчеркнули, что Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи Украине.

Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов.

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Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования.

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