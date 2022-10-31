Чергова дезінформація РФ – МЗС про нібито контрабанду зброї з України до Фінляндії

Жовтень, 31 в 17:17

В українському МЗС прокоментували інформацію про нібито потрапляння зброї з України в руки криміналітету Фінляндії, яка напередодні з’явилася у фінських ЗМІ.

Речник відомства Олег Ніколенко повідомив, що на доручення МЗС українське посольство в Гельсінкі звернулося до фінської поліції задля отримання деталей.

— У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України, – запевнив Ніколенко.

Він додав, що під час розмови 31 жовтня посол Фінляндії в Києві Яакко Лехтовірта також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію.

Зараз дивляться

— Вкид новини про нібито контрабанду зброї із України до Фінляндії – чергова російська дезінформація.

В МЗС наголосили, що Росія продовжує докладати зусиль задля дискредитації міжнародної військової допомоги Україні.

Мета такої російської інформаційної операції – викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають Україні для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів.

Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами в контексті передачі зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання.