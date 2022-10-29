Укрэнерго предупреждает: приложение с графиком отключения электроэнергии – это фейк

Октябрь, 29 в 20:49

В Укрэнерго опровергли появившуюся в соцсетях информацию о якобы создании приложения с графиком отключения электроэнергии для потребителей.

– Это неправда, поскольку Укрэнерго – оператор системы передачи и не работает с конечными потребителями, поэтому не может знать, когда отключают каждого отдельного потребителя или небольшой населенный пункт. Соответственно, Укрэнерго не создавало никаких приложений для конечных потребителей электроэнергии, – отмечают в госкомпании.

Информацией о потреблении отдельных потребителей или населенных пунктов обладают только облэнерго, и именно они составляют такие графики и отключают потребителей, согласно рекомендациям Укрэнерго.

Облэнерго могут сообщать об отключениях как через объявления на сайте, так и в личном кабинете потребителя или в своих чат-ботах в Telegram или Viber.

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29 октября Укрэнерго решило не ограничивать электроснабжение украинцам из-за существенного снижения потребления, поэтому не было аварийных отключений света.

В компании пообещали в ближайшее время обнародовать информацию, какими будут дальнейшие графики ограничения потребителей для более равномерного и понятного распределения электроснабжения.