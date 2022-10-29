Укрэнерго предупреждает: приложение с графиком отключения электроэнергии – это фейк
В Укрэнерго опровергли появившуюся в соцсетях информацию о якобы создании приложения с графиком отключения электроэнергии для потребителей.
– Это неправда, поскольку Укрэнерго – оператор системы передачи и не работает с конечными потребителями, поэтому не может знать, когда отключают каждого отдельного потребителя или небольшой населенный пункт. Соответственно, Укрэнерго не создавало никаких приложений для конечных потребителей электроэнергии, – отмечают в госкомпании.
Информацией о потреблении отдельных потребителей или населенных пунктов обладают только облэнерго, и именно они составляют такие графики и отключают потребителей, согласно рекомендациям Укрэнерго.
Облэнерго могут сообщать об отключениях как через объявления на сайте, так и в личном кабинете потребителя или в своих чат-ботах в Telegram или Viber.
29 октября Укрэнерго решило не ограничивать электроснабжение украинцам из-за существенного снижения потребления, поэтому не было аварийных отключений света.
В компании пообещали в ближайшее время обнародовать информацию, какими будут дальнейшие графики ограничения потребителей для более равномерного и понятного распределения электроснабжения.