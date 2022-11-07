Ноябрь, 07 в 10:16

В МИД Украины ответили на высказывания мэра латвийского города Даугавпилс Андрейса Элксниньша, заявившего, что Крым “принадлежит России”, а за зверства российских военных в Буче якобы ответственна “не только Россия”.

По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, Элксниньш своими заявлениями оправдывает преступления РФ в Украине.

– Не удивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии, – заметил Олег Николенко.

При этом в МИД отмечают, что такие заявления Андрейса Элксниньша не имеют ничего общего ни с официальной позицией Латвии, ни со взглядами абсолютного большинства латвийцев, искренне сочувствующих украинцам и активно помогающих нам в борьбе против российского врага.

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Напомним, что скандал разразился после того, как латвийский мэр на вопрос, хочет ли он победы Украины ответил, что в войне не будет победителей, поскольку это человеческая трагедия. Кроме того, мэр Даугавпилса отметил, что оккупированный Крым является “российской территорией”.

Когда Элксниньша спросили о зверствах российских военных в Буче, он ответил, что вина здесь “на России, Украине и США”.

Фото: Andrejs Elksniņš