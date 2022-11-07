Листопад, 07 в 10:16

У МЗС України відповіли на висловлювання мера латвійського міста Даугавпілс Андрейса Елксніньша, який заявив, що Крим “належить Росії”, а за звірства російських військових у Бучі начебто відповідальна “не лише Росія”.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, Елксніньш своїми заявами виправдовує злочини РФ в Україні.

– Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Саейму Латвії, – зауважив Олег Ніколенко.

При цьому у МЗС наголошують, що такі заяви Андрейса Елксніньша не мають нічого спільного ані з офіційною позицією Латвії, ані з поглядами абсолютної більшості латвійців, які щиро співчувають українцям й активно допомагають нам у боротьбі проти російського ворога.

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Нагадаємо, що скандал учинився після того, як латвійський мер на запитання, чи хоче він перемоги України відповів, що у війні не буде переможців, адже це людська трагедія. Крім того, мер Даугавпілса зауважив, що окупований Крим є “російською територією”.

Коли ж Елксніньша запитали про звірства російських військових у Бучі, він відповів, що провина тут “на Росії, Україні та США”.

Фото: Andrejs Elksniņš