Ноябрь, 05 в 13:15

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, какой Украина видит победу в полномасштабной войне с РФ и каким является украинский мирный план.

О деталях он проинформировал на совместном брифинге с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном в Киеве.

Ермак напомнил, что украинскую формулу мира представил президент Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН в сентябре этого года.

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Речь идет о пяти составляющих: наказании РФ за преступление агрессии; защите жизни, для которой Украине необходимо оружие и финансовая поддержка; восстановлении безопасности и территориальной целостности нашей страны; гарантиях безопасности; решительности партнеров в вопросах помощи и наказания РФ.

– Мы должны сегодня четко формулировать, что является украинским мирным планом… Этот план базируется на тех принципах, против которых сегодня очень сложно выступать кому-то, кто уважает Устав ООН, территориальную целостность, международно признанные границы и международное право, которое предусматривает ответственность за уголовные преступления, – отметил Ермак.

Победа Украины, по словам Ермака, должна базироваться на принципах международного права, уважении к территориальной целостности и нерушимости границ.

Руководитель ОПУ назвал четыре составляющие победы нашего государства в войне:

освобождение всех территорий Украины в пределах международно признанных границ;

выплата Россией компенсаций за совершенные разрушения и преступления;

возвращение всех людей из российского плена;

возвращение мира к четкой системе международной безопасности.

– Это гарантии безопасности, в которых нуждается Украина, чтобы такое никогда не могло повториться в будущем, — уточнил Ермак.

По его словам, украинское понимание победы “полностью совпадает с пониманием наших партнеров”.

Ермак выразил надежду, что эти вопросы будут одними из ключевых на саммите лидеров Большой двадцатки (G20), который состоится 15-16 ноября в Индонезии, а мировые лидеры продемонстрируют единство в поддержке Украины.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите, если там будет присутствовать российский диктатор.

Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что мир в Украине должен быть справедливым и базироваться на принципах Устава ООН по уважению суверенитета и территориальной целостности. Он назвал неприемлемыми заявления Кремля о фейковой аннексии оккупированных украинских территорий.

– Эту войну можно было бы легко остановить. РФ ее начала, и она может быстро ее закончить, просто прекратив оккупацию. И именно это она должна сделать, на наш взгляд, – добавил Салливан.

Он заверил, что ничто относительно Украины не будет обсуждаться без участия нашего государства.

Как известно, в сентябре были представлены рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Согласно этому документу, основная группа стран-союзников должна взять на себя обязательства по поддержке Вооруженных сил Украины. А более широкая группа государств предоставит невоенные гарантии, касающиеся санкционных механизмов против РФ.