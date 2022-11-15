Люксембург надав Україні обладнання, яке допоможе збирати докази військових злочинів
Люксембург надав Україні 30 портативних бездротових сканерів Artec Leo (вартістю понад €1 млн), високоточні калібрувальні набори і пʼятирічні ліцензії на програмне забезпечення Artec Studio для опрацювання й аналізу отриманих 3D-даних.
Також планується надання 20 військових автомобілів.
Офіційна церемонія передачі відбулась 10 листопада 2022 року під час зустрічі віцепрем’єр-міністра – міністра оборони Люксембургу Франсуа Бауша та заступниці директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Наталії Нестор.
– Люксембург рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України і зробив на цей час значні зусилля щодо поставок військового обладнання в Україну на суму €74 млн, що становить понад 16% від загального оборонного бюджету Люксембургу на 2022 рік. Однак наша допомога не обмежується лише військовою технікою.
Ми також підтримуємо розслідування скоєних Росією військових злочинів для притягнення винних до відповідальності. Тому ми надаємо експертам сучасну люксембурзьку техніку, 30 3D-сканерів Artec Leo, які допоможуть у зборі доказів військових злочинів, – заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.
Наталія Нестор уточнила, що йдеться про обладнання для судової експертизи.
– У судових експертів дуже важлива місія. Цицерон говорив, що найбільша спокуса злочину полягає у розрахунку на безкарність. І ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити подібних спокус. Кожен злочин повинен бути зафіксований, а злочинець покараний. Наші фахівці-криміналісти цілодобово працюють, документуючи докази і встановлюючи факти російських злочинів, – зазначила Нестор.
Вона наголосила, що надане сучасне обладнання дасть змогу українським експертам створювати високоточні 3D-моделі об’єктів та цифрові копії всіх наявних доказів для міжнародних судів.
Потенційні сфери застосування цих 3D-моделей охоплюють оцінку ушкоджень, аналіз малюнка плям крові, звіти про траєкторію кулі, документацію про розтин, презентації віртуальної реальності (VR), 3D-друковані докази і багато іншого.
– Від імені народу України разом з нашим колективом експертів я хочу особисто подякувати пану Баушу за підтримку і допомогу, надану нам народом Люксембургу в цей важкий період нашої історії. Необхідне обладнання прискорить нашу перемогу, підвищить довіру до наших аргументів і доказів, та наблизить тріумф гуманізму і справедливості, – підсумувала Наталія Нестор.