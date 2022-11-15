Люксембург надав Україні обладнання, яке допоможе збирати докази військових злочинів

Люксембург надав Україні 30 портативних бездротових сканерів Artec Leo (вартістю понад €1 млн), високоточні калібрувальні набори і пʼятирічні ліцензії на програмне забезпечення Artec Studio для опрацювання й аналізу отриманих 3D-даних.

Також планується надання 20 військових автомобілів.

Офіційна церемонія передачі відбулась 10 листопада 2022 року під час зустрічі віцепрем’єр-міністра – міністра оборони Люксембургу Франсуа Бауша та заступниці директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Наталії Нестор.

– Люксембург рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України і зробив на цей час значні зусилля щодо поставок військового обладнання в Україну на суму €74 млн, що становить понад 16% від загального оборонного бюджету Люксембургу на 2022 рік. Однак наша допомога не обмежується лише військовою технікою.

Ми також підтримуємо розслідування скоєних Росією військових злочинів для притягнення винних до відповідальності. Тому ми надаємо експертам сучасну люксембурзьку техніку, 30 3D-сканерів Artec Leo, які допоможуть у зборі доказів військових злочинів, – заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.