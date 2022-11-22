Сумма ущерба Укрэнерго из-за военной агрессии РФ составляет более 70 млрд грн — Шмыгаль

Ноябрь, 22 в 17:43

Сумма ущерба НЭК Укрэнерго из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн.

Об этом во вторник, 22 ноября, в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что ситуация в энергетическом секторе остается сложной, но контролируемой. Во всех регионах продолжают применяться отключения потребителей.

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– Критически важным остается призыв к экономии электроэнергии. Это обезопасит нас от внеплановых аварийных отключений. Ремонт и замена поврежденного оборудования продолжаются. Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более 1 тыс. квалифицированных специалистов, – сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр подчеркнул, что Украина не продает электроэнергию в Европейский Союз с 11 октября, когда началась массированная атака на нашу энергосистему.

– То есть то, что наши электростанции сейчас производят – они производят для Украины и украинцев, – сказал Шмыгаль.