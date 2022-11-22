Сума збитків Укренерго через військову агресію РФ становить понад 70 млрд грн – Шмигаль

Листопад, 22 в 17:43

Сума збитків НЕК Укренерго через військову агресію Росії становить понад 70 млрд грн.

Про це у вівторок, 22 листопада, під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ситуація в енергетичному секторі залишається складною, але контрольованою. В усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів.

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– Критично важливим залишається заклик до економії електроенергії. Це убезпечить нас від позапланових аварійних відключень. Ремонти та заміна пошкодженого обладнання продовжуються. Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад. Це понад 1 тис. кваліфікованих фахівців, – сказав Шмигаль.

Також прем’єр-міністр наголосив, що Україна не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалася масована атака на нашу енергосистему.

– Тобто те, що наші електростанції зараз виробляють — вони виробляють для України та українців, – сказав Шмигаль.