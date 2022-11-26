Ноябрь, 26 в 11:14

В субботу, 26 ноября, в Киев прибыл с визитом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии политика.

Моравецкий утром почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Он положил колосья к памятному знаку на Михайловской площади в центре Киева.

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– Премьер-министр Матеуш Моравецкий в Киеве возложил символический букет перед памятником жертвам Голодомора. Большой голод произошел в Украине в 1932-1933 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза, — отметили в канцелярии.

Почтил память жертв Голодомора: в Киев прибыл премьер Польши Моравецкий / 4 фотографии

Судя по обнародованным фото, Моравецкий также посетил выставку уничтоженной российской военной техники, которая находится под открытым небом на Михайловской площади.

Дальнейшая программа визита премьера Польши пока не известна.

???????? Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu. Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022

Матеуш Моравецкий неоднократно высказывался в поддержку нашего государства. Он подчеркивал, что единственный способ втянуть Польшу в войну – отвернуться от Украины.

Моравецкий также отмечал, что Киеву сейчас нужны не только планы послевоенного восстановления, но и финансовая и военная поддержка Евросоюза, чтобы выстоять в полномасштабной войне.

На днях польский министр обороны Мариуш Блащак призвал Германию передать Украине предложенные Польше системы противоракетной обороны Patriot.

Фото: Twitter/ Kancelaria Premiera