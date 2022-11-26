Почтил память жертв Голодомора: в Киев прибыл премьер Польши Моравецкий
В субботу, 26 ноября, в Киев прибыл с визитом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии политика.
Моравецкий утром почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Он положил колосья к памятному знаку на Михайловской площади в центре Киева.
– Премьер-министр Матеуш Моравецкий в Киеве возложил символический букет перед памятником жертвам Голодомора. Большой голод произошел в Украине в 1932-1933 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза, — отметили в канцелярии.
Судя по обнародованным фото, Моравецкий также посетил выставку уничтоженной российской военной техники, которая находится под открытым небом на Михайловской площади.
Дальнейшая программа визита премьера Польши пока не известна.
???????? Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.
Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022
Матеуш Моравецкий неоднократно высказывался в поддержку нашего государства. Он подчеркивал, что единственный способ втянуть Польшу в войну – отвернуться от Украины.
Моравецкий также отмечал, что Киеву сейчас нужны не только планы послевоенного восстановления, но и финансовая и военная поддержка Евросоюза, чтобы выстоять в полномасштабной войне.
На днях польский министр обороны Мариуш Блащак призвал Германию передать Украине предложенные Польше системы противоракетной обороны Patriot.