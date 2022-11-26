Вшанував пам’ять жертв Голодомору: до Києва прибув прем’єр Польщі Моравецький
У суботу, 26 листопада, до Києва прибув із візитом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Про це поінформували в пресслужбі канцелярії політика.
Моравецький зранку вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Він поклав колоски до пам’ятного знака на Михайлівській площі в центрі Києва.
– Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у Києві поклав символічний букет перед пам’ятником жертвам Голодомору. Великий голод відбувся в Україні в 1932-1933 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу, – зазначили в канцелярії.
Судячи з оприлюднених фото, Моравецький також відвідав виставку знищеної російської військової техніки, яка знаходиться під відкритим небом на Михайлівській площі.
Подальша програма візиту прем’єра Польщі наразі не відома.
???????? Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.
Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022
Матеуш Моравецький неодноразово висловлювався на підтримку нашої держави. Він наголошував, що єдиний спосіб втягнути Польщу у війну – відвернутися від України.
Моравецький також зазначав, що Києву зараз потрібні не лише плани післявоєнної відбудови, але й фінансова та військова підтримка Євросоюзу, щоб вистояти у розв’язаній РФ повномасштабній війні.
Днями польський міністр оборони Маріуш Блащак закликав Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи протиракетної оборони Patriot.