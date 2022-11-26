Листопад, 26 в 11:14

У суботу, 26 листопада, до Києва прибув із візитом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це поінформували в пресслужбі канцелярії політика.

Моравецький зранку вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Він поклав колоски до пам’ятного знака на Михайлівській площі в центрі Києва.

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– Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у Києві поклав символічний букет перед пам’ятником жертвам Голодомору. Великий голод відбувся в Україні в 1932-1933 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу, – зазначили в канцелярії.

Вшанував пам’ять жертв Голодомору: до Києва прибув прем’єр Польщі Моравецький / 4 фотографии

Судячи з оприлюднених фото, Моравецький також відвідав виставку знищеної російської військової техніки, яка знаходиться під відкритим небом на Михайлівській площі.

Подальша програма візиту прем’єра Польщі наразі не відома.

???????? Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu. Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022

Матеуш Моравецький неодноразово висловлювався на підтримку нашої держави. Він наголошував, що єдиний спосіб втягнути Польщу у війну – відвернутися від України.

Моравецький також зазначав, що Києву зараз потрібні не лише плани післявоєнної відбудови, але й фінансова та військова підтримка Євросоюзу, щоб вистояти у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Днями польський міністр оборони Маріуш Блащак закликав Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи протиракетної оборони Patriot.

Фото: Twitter/ Kancelaria Premiera