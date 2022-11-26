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Факти / Україна / Політика

Вшанував пам’ять жертв Голодомору: до Києва прибув прем’єр Польщі Моравецький

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Візит Матеуша Моравецького до Києва

У суботу, 26 листопада, до Києва прибув із візитом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це поінформували в пресслужбі канцелярії політика.

Моравецький зранку вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Він поклав колоски до пам’ятного знака на Михайлівській площі в центрі Києва.

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– Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у Києві поклав символічний букет перед пам’ятником жертвам Голодомору. Великий голод відбувся в Україні в 1932-1933 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу, – зазначили в канцелярії.

Візит Матеуша Моравецького до Києва
Візит Матеуша Моравецького до Києва
Візит Матеуша Моравецького до Києва
Візит Матеуша Моравецького до Києва
Візит Матеуша Моравецького до Києва
Візит Матеуша Моравецького до Києва
Вшанував пам’ять жертв Голодомору: до Києва прибув прем’єр Польщі Моравецький / 4 фотографии

Судячи з оприлюднених фото, Моравецький також відвідав виставку знищеної російської військової техніки, яка знаходиться під відкритим небом на Михайлівській площі.

Подальша програма візиту прем’єра Польщі наразі не відома.

Матеуш Моравецький неодноразово висловлювався на підтримку нашої держави. Він наголошував, що єдиний спосіб втягнути Польщу у війну – відвернутися від України.

Моравецький також зазначав, що Києву зараз потрібні не лише плани післявоєнної відбудови, але й фінансова та військова підтримка Євросоюзу, щоб вистояти у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Днями польський міністр оборони Маріуш Блащак закликав Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи протиракетної оборони Patriot.

Фото: Twitter/ Kancelaria Premiera

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